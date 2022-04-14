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حوادث

فيديو تهريب مخدرات يستنفر أمن طنجة

منذ 3 ساعات
أربك شريط فيديو جديد، نشر نهاية الأسبوع الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لعملية تهريب أطنان من المخدرات مدسوسة وسط شحنة من الطماطم المعدة للتصدير، التي نجح المهربون في العبور بها نحو الأراضي الأوربية عبر ميناء طنجة المتوسطي، (أربك) جميع السلطات الأمنية والجمركية العاملة بالميناء ذاته، خاصة المسؤولة عن مراقبةأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات

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