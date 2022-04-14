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حوادث

8 سنوات لمغتصب مطلقة

منذ 7 ساعات
المشتكية أكدت أنه التقط لها صورا وهي عارية دون علمها مهددا بنشرها قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة حارس ليلي، والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية الاغتصاب والابتزاز والتقاط صور إباحية والتهديد بنشرهاأكمل القراءة »


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