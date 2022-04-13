الرياضة
فضيحة الأمل تهز أولمبيك آسفي
لاعبون يتمردون بسبب «وعود كاذبة» والبرمجة في قفص الاتهام سجل مسؤولو أولمبيك آسفي 11 لاعبا فقط في ورقة التحكيم الخاصة بمباراة فريق الأمل أمام مضيفه حسنية أكدز، التي جرت أول أمس (الاثنين)، بالملعب البلدي لزاكورة، ضمن الدورة 26 لبطولة القسم الثاني هواة. ووجد الطاقم التقني للفريق العبدي نفسه مجبرا علىأكمل القراءة »
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