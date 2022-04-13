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الرياضة

حكم بورندي للوداد وبلوزداد

منذ 4 ساعات
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم البورندي باسيفيك ندابيي، لإدارة مباراة شباب بلوزداد الجزائري، والوداد الرياضي، السبت المقبل، لحساب ذهاب دور الربع نهائي عصبة الأبطال. وسيكون ندابيي حكما رئيسيا، بمساعدة الكامروني إيلفيالس غاي نوبي، والجيبوتي، ليبان عبد الرزاق أحمد، على أن يتولى المصري، محمود عاشور مهمة “الفار”. كما حددت “كاف”،أكمل القراءة »


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منذ 4 ساعات


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