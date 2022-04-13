الرياضة
2300 مشارك في ترياتلون طنجة
أعطت جماعة طنجة الضوء الأخضر للجنة التنظيمية لسباق الترياتلون “الرجل الحديدي”، للتحضير لتنظيم النسخة المقبلة من هذه التظاهرة الرياضية في 30 أكتوبر المقبل. ويعتبر هذا السباق من بين منافسات الترياتلون، التي تتطلب تحملا وجهدا بدنيا كبيرين، وسيتميز بمشاركة ثلة من المتسابقين العالميين والمغاربة. ووفقا للجنة المنظمة، فإن السباق سيقام للمرةأكمل القراءة »
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