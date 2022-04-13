أسواق
نفقات الأسر… “كلشي بالكريدي”
موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية وراء تفاقم مديونية الأسر باتت القروض تشكل الملاذ الوحيد بالنسبة إلى أغلبية الأسر، من أجل مواجهة تراجع القدرة الشرائية، بسبب موجه الغلاء المتواصلة، وتزايد حاجيات الاستهلاك وتغطية نفقات التمدرس والعلاج. ولم يعد الأمر يقتصر فقط على الفئات الهشة والفقيرة، بل أضحت الأسر من الطبقة الوسطى،أكمل القراءة »
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