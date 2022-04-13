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أسواق

نفقات‭ ‬الأسر‭… “‬كلشي‭ ‬بالكريدي‭”‬

منذ 4 ساعات
الأجراء‭ ‬أكثر‭ ‬الفئات‭ ‬مديونية‭ (‬خاص‭)‬
موجة‭ ‬الغلاء‭ ‬وتدهور‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬وراء‭ ‬تفاقم‭ ‬مديونية‭ ‬الأسر باتت‭ ‬القروض‭ ‬تشكل‭ ‬الملاذ‭ ‬الوحيد‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أغلبية‭ ‬الأسر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬تراجع‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية،‭ ‬بسبب‭ ‬موجه‭ ‬الغلاء‭ ‬المتواصلة،‭ ‬وتزايد‭ ‬حاجيات‭ ‬الاستهلاك‭ ‬وتغطية‭ ‬نفقات‭ ‬التمدرس‭ ‬والعلاج‭.‬ ولم‭ ‬يعد‭ ‬الأمر‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬الهشة‭ ‬والفقيرة،‭ ‬بل‭ ‬أضحت‭ ‬الأسر‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬الوسطى،‭أكمل القراءة »


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