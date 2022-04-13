اذاعة وتلفزيون
إيجورك تروج لـ”شهد”
بدأت المخرجة بشرى إيجورك في الترويج لشريطها التلفزيوني الجدي الذي اختارت له اسم “شهد”، والذي انتهت منذ عدة أشهر من تصويره بالمغرب. وشوقت إيجورك متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” لاكتشاف جديد أعمالها قائلة “انتظروا فيلمي الجديد شهد قريبا على القناة الثانية”. وتم تصوير الشريط التلفزيوني “شهد” بعدد من الفضاءات بسيديأكمل القراءة »
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