أسواق
عروض شركات السيارات تنعش “الكريدي”
”استفيدوا من قرض مجاني على جميع سياراتنا من نوع إكس وإكريغ”، “دفع 50 في المائة يمكن من الحصول على قرض مجاني”، “شراء سيارة بالتقسيط في المغرب وبدون فوائد أصبح حقيقة، بالي قبل ما العرض يسالي”…من بين العروض الترويجية التي تحفل بها اللوحات الإشهارية المنتشرة كالفطر في عدد من شوارع العاصمةأكمل القراءة »
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