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أسواق

‭‬عروض‭ ‬شركات‭ ‬السيارات‭ ‬تنعش‭ “‬الكريدي‭”‬

منذ 4 ساعات
‭”‬استفيدوا‭ ‬من‭ ‬قرض‭ ‬مجاني‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬سياراتنا‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬إكس‭ ‬وإكريغ‭”‬،‭ “‬دفع‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬مجاني‭”‬،‭ “‬شراء‭ ‬سيارة‭ ‬بالتقسيط‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وبدون‭ ‬فوائد‭ ‬أصبح‭ ‬حقيقة،‭ ‬بالي‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬العرض‭ ‬يسالي‭”…‬من‭ ‬بين‭ ‬العروض‭ ‬الترويجية‭ ‬التي‭ ‬تحفل‭ ‬بها‭ ‬اللوحات‭ ‬الإشهارية‭ ‬المنتشرة‭ ‬كالفطر‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭أكمل القراءة »


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