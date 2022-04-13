fbpx
الرياضة

غضب رجاوي

منذ 4 ساعات
الجمهور يدعو المكتب إلى التحرك ويحذر الطاوسي عبرت جماهير الرجاء الرياضي عن غضبها الشديد، بسبب أداء الفريق في المباراتين الماضيتين أمام شباب قصبة تادلة ورجاء بني ملال، لحساب منافسات كأس العرش، رغم تحقيق الفريق العبور إلى الدورين المواليين. وحملت الجماهير الغاضبة مسؤولية تراجع المستوى، للطاقم التقني، بقيادة رشيد الطاوسي، الذيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة