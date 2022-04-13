الرياضة
غضب رجاوي
الجمهور يدعو المكتب إلى التحرك ويحذر الطاوسي عبرت جماهير الرجاء الرياضي عن غضبها الشديد، بسبب أداء الفريق في المباراتين الماضيتين أمام شباب قصبة تادلة ورجاء بني ملال، لحساب منافسات كأس العرش، رغم تحقيق الفريق العبور إلى الدورين المواليين. وحملت الجماهير الغاضبة مسؤولية تراجع المستوى، للطاقم التقني، بقيادة رشيد الطاوسي، الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا