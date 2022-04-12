حوادث
العثور على جثة بالجرف الأصفر
لفظت مياه ميناء الجرف الأصفر بتراب جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، مساء السبت الماضي، أطرافا سفلى لجثة مجهولة الهوية في درجة جد متقدمة من التحلل ومبتورة الأطراف العلوية، بعدما طفت على سطح مياه البحر الأمر الذي أثار انتباه صيادين كانوا على متن قوارب الصيد التقليدية غير بعيد عن الميناء.أكمل القراءة »
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