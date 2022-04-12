حوادث
مصرع امرأة داخل بئر بالحسيمة
شهد دوار ” بوهياي ” التابع للجماعة الترابية كتامة بإقليم الحسيمة، السبت الماضي، حادثا مأساويا، تمثل في سقوط امرأة مسنة كانت تعاني اضطرابات عقلية في بئر. واختفت الهالكة عن الأنظار منذ الجمعة الماضي، ما جعل أبناء الدوار يطلقون حملة للبحث عنها، حيث انتابتهم شكوك من احتمال سقوطها بالبئر التي كانتأكمل القراءة »
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