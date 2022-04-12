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حوادث

سرقة نصف مليار من محل مجوهرات

منذ 16 ساعة
عصابة بالناظور ولجت الفضاء بالنزول من سطح البناية تسابق المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، الزمن، لفكر لغز عملية سطو هوليودي استهدفت محلا لصياغة وبيع الذهب والمجوهرات النفيسة ب»قيسارية الناظور»، السبت الماضي، من قبل عصابة إجرامية مجهولة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن أفراد العصابة داهمواأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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