الأولى
التحقيق في تجاوزات مصحات
توصلت وزارة الصحة والحياة الاجتماعية بشكايات تهم مصحات خاصة بالبيضاء والرباط تتعلق ببعض الممارسات، التي تنهجها هذه الوحدات العلاجية مع المترددين عليها. وأفادت مصادر “الصباح” أن هذه الشكايات تهم، بالدرجة الأولى، التكاليف العالية التي تفرضها هذه المصحات على المرضى الذين يعالجون بها، أو أقربائهم الذين يتحملون الأتعاب المالية. كما ييشملأكمل القراءة »
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