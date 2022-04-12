مدربون عالميون مرشحون لقيادة الأسود

كشفت مصادر مطلعة أن مدربين عالميين مرشحون لتدريب المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، خلفا لوحيد خاليلوزيتش، الذي توترت علاقته بالجامعة، رغم تحقيق التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ الكرة الوطنية.

ووفق إفادة المصادر نفسها، فإن إقالة خاليلوزيتش من مهامه مدربا للأسود بات مسألة وقت فقط، خصوصا بعد تسريب “فيديو” يسب فيه الجمهور بعبارات نابية وقدحية، في أعقاب مباراة الكونغو الديمقراطية بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، لحساب إياب الدور الفاصل، المؤهل إلى المونديال، ناهيك عن افتعال الخلافات والأزمات مع اللاعبين بين حين وآخر.

وعلمت “الصباح” أن هناك أسماء مدربين عالميين على طاولة فوزي لقجع، في مقدمتهم رولان بلان، المدرب السابق للمنتخب الفرنسي والغرافة القطري، والبرتغالي كارلوس كيروش، إضافة إلى آخرين لم يعلن بعد عن هوياتهم. وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن عضوا مسؤولا بالجامعة استفسر عن مصير المدرب البرتغالي مع المنتخب المصري، خصوصا بعد فشل الفراعنة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة المتراوحة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين.

وحسب المصادر نفسها، فإن المسؤول الجامعي اتصل بوكيل أعمال مدرب المنتخب المصري، تزامنا مع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم الانفصال عنه، بعد فشله في تحقيق الأهداف المسطرة معه، والمتمثلة في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا بالكامرون والتأهل إلى المونديال.

وبينما تتجه كل المؤشرات إلى إقالة خاليلوزيتش خلال اليومين المقبلين على أكثر تقدير، خصوصا بعد توتر علاقته برئيس الجامعة، على خلفية التصريحات والتصريحات المضادة، أكد مصدر مسؤول، أنه لا شيء حسم بعد، وكل ما يتداول ليس له أي طابع رسمي، مشيرا إلى أن الناخب الوطني يوجد حاليا في فرنسا لزيارة أسرته وأقاربه، قبل أن يتابع “سنعلن عن أي قرار فور اتخاذه”.

عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن