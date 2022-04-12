fbpx
الأولى

تحت الدف

منذ 15 ساعة
فكت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تمارة الشاطئ، قبل أكثر من شهر، لغز السطو على فيلا رئيس جماعة بحي “بيتهوفن” بالهرهورة، واسترجعت بعضا من مسروقاته، كالأفرشة والأغطية والأجهزة الإلكترونية، وقدمت الفاعلين أمام الوكيل العام للملك بالرباط. لكن الرئيس، الذي يسير جماعة ترابية بجهة فاس مكناس، ويملك أربع فيلات فخمة بمنتجعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ساعة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة