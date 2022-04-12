الأولى
تحت الدف
فكت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تمارة الشاطئ، قبل أكثر من شهر، لغز السطو على فيلا رئيس جماعة بحي “بيتهوفن” بالهرهورة، واسترجعت بعضا من مسروقاته، كالأفرشة والأغطية والأجهزة الإلكترونية، وقدمت الفاعلين أمام الوكيل العام للملك بالرباط. لكن الرئيس، الذي يسير جماعة ترابية بجهة فاس مكناس، ويملك أربع فيلات فخمة بمنتجعأكمل القراءة »
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