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الفساد يخطط لهزم وزيرة الإسكان

منذ 16 ساعة
فاطمة الزهراء المنصوري
لوبيات تحكم سيطرتها على التعمير والعمران ويصعب الانتصار عليها يظهر من خلال مرور نحو نصف سنة على تحمل فاطمة الزهراء المنصوري، حقيبة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن اللوبيات، التي تنتشر، على نطاق واسع، في الوكالات الحضرية ومؤسسة العمران، تقترب من إلحاق الهزيمة بها، بعد ظهور مشرف لها في المؤسسة التشريعية.أكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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