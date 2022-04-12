الأولى
الفساد يخطط لهزم وزيرة الإسكان
لوبيات تحكم سيطرتها على التعمير والعمران ويصعب الانتصار عليها يظهر من خلال مرور نحو نصف سنة على تحمل فاطمة الزهراء المنصوري، حقيبة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أن اللوبيات، التي تنتشر، على نطاق واسع، في الوكالات الحضرية ومؤسسة العمران، تقترب من إلحاق الهزيمة بها، بعد ظهور مشرف لها في المؤسسة التشريعية.أكمل القراءة »
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