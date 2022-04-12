بانوراما
الخطابي في مصحة الملك فاروق
عبد السلام الغازي… ذاكرة حية 8 يعيش عبد السلام الغازي بأحد أحياء القنيطرة، بعيدا عن الأضواء، رغم أنه كان فاعلا ومؤثرا في عدد من الأحداث التي ميزت فترة ما بعد الاستقلال، خاصة الاحتجاجات الطلابية، خلال حقبة الستينات، كما يحفظ في ذاكرته جوانب عديدة من حياة آل الخطابي، الذي ما تزالأكمل القراءة »
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