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بانوراما

الخطابي في مصحة الملك فاروق

منذ 16 ساعة
عبد السلام الغازي… ذاكرة حية 8 يعيش عبد السلام الغازي بأحد أحياء القنيطرة، بعيدا عن الأضواء، رغم أنه كان فاعلا ومؤثرا في عدد من الأحداث التي ميزت فترة ما بعد الاستقلال، خاصة الاحتجاجات الطلابية، خلال حقبة الستينات، كما يحفظ في ذاكرته جوانب عديدة من حياة آل الخطابي، الذي ما تزالأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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