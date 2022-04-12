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أعوان سلطة يهربون المساعدات الرمضانية

منذ 15 ساعة
إيداع المواد الغذائية بمنازل “مقدمين” وتوزيعها ليلا يثيران مخاوف من مزايدات سياسية لم تسلم العملية الوطنية لتوزيع المساعدات الغذائية “رمضان 1443″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لمناسبة شهر رمضان، لصالح الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة اجتماعية، من عبث المزايدات السياسية، وتواطؤ بعض أعوان السلطة، في وقت يشدد العمال علىأكمل القراءة »


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منذ 15 ساعة


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