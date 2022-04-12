أخبار الصباح

< قفة

هدد شخص بإحراق نفسه أمام باشوية الفنيدق، نهاية الأسبوع الماضي، موجها اتهامات للسلطة بتعمد حرمانه من قفة الإعانة الرمضانية. وكان المعني بالأمر في حالة هستيرية يحمل قنينة بها وقود. وتدخلت مصالح الأمن إثر ذلك لإيقافه، قبل أن تطلق سراحه بعد إنجاز محضر بالواقعة. وانتشرت حالة من العتاب باللوم في مجموعة من الجماعات بسبب القفة الرمضانية، كما تعرض موظفون للإهانة.

(م. ص)

< كولونيل

رفض الكولونيل المزور، الذي سقط قبل أسبوعين، في يد أمن سلا، وهو يتحوز أزياء رسمية للدرك والجيش، وشارات مختلفة ووثائق إدارية، منتصف الأسبوع الماضي، محاكمته عن بعد. وطلب ابن مولاي بوعزة، جلسة حضورية، فاستجابت له المحكمة، إذ ينتظرها العشرات من المتتبعين وعناصر الأجهزة، لمعرفة ما سيقوله الضابط السامي المزور بالمكتب الخامس، والذي كان يلج مؤسسات حساسة ومصالح إدارية وقضائية للتأثير على ضحاياه والنصب عليهم، دون اكتشاف أمره.

(ع. ل)

< إدانة

أدانت ابتدائية الصويرة، أخيرا، مهندس كهرباء عاطلا عن العمل، بثمانية أشهر حبسا نافذا. وذكرت المصادر أن الإدانة تمت بعد أن نفذ المتهم وقفة احتجاجية ضمن التنسيقية المحلية للعاطلين ضد ارتفاع الأسعار، وأخذ كلمة وجه فيها نقدا لاذعا للمؤسسات، ما دفع النيابة العامة إلى تحريك المتابعة ضده، بناء على التقارير التي كتبت في الموضوع.

(ع. م)

< "كنوبس"

يشتكي موظفو الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، المنخرطون بالتعاضديات، من التأخر المسجل في تسوية مختلف الملفات المرضية، خلال الأسابيع القليلة الماضية. وعلمت "الصباح" أن التأخر الحاصل يهم الملفات التي يتم إيداعها لدى المصالح المختصة، وصرف تعويضاتها ما أثار قلق المعنيين الذين يطالبون بتدخل الوزارة الوصية على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" لتسوية هذا الأمر.

(ي. ق)

< وداديات

طالبت لجنة ضحايا الوداديات السكنية والعقار بإقليم الصخيرات، رئاسة النيابة العامة بإعطاء تعليماتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة للإسراع في البت في شكايات وضعها ضحايا ودادية الاتصالات وضحايا ودادية نزهة للإسكان. وقالت اللجنة إن الأمر يتعلق بعمليات نصب وخيانة الأمانة والتزوير، واستعماله والتصرف في مال مشترك بسوء نية.

(ب. ب)

ظلام

يعاني عدد من سكان أحياء حبيبة 1 و2، والزبير بالألفة بالبيضاء، استمرار مشكل انطفاء مصابيح الإنارة العمومية في الساعات الأولى من الصباح، الذي أغرق أزقتها في ظلام دامس. وأدى عدم تحرك الشركة المسؤولة لإصلاح وضعية المصابيح إلى مغامرة الأسر والعاملين والأطفال الصغار بالتنقل وسط الظلام أثناء مغادرة منازلهم في الصباح الباكر، ومواجهة خطر حوادث السرقة والاعتداءات.

(م. ب)

وسيط

جرى تعيين عبد الإله العمارتي، وسيطا جديدا للتأمين، ابتداء من فاتح مارس الماضي، بقرار مشترك بين هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويهدف التعيين إلى تعزيز آلية الوساطة في التأمينات، وتحسين جودة الخدمات الموجهة للمؤمن لهم.

(ب. ب)