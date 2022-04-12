حوادث
8 سنوات لمتهم بالاختطاف
احتجز الضحية ست ساعات وهتك عرضها بالعنف قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بإدانة متهم من ذوي السوابق القضائية وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز وهتك عرض أنثى بالعنف والسرقة الموصوفة والسكر العلني البين. وتقدمت الضحية وهي أم لثلاثةأكمل القراءة »
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