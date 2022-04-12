fbpx
حوادث

8 سنوات لمتهم بالاختطاف

منذ 15 ساعة
احتجز الضحية ست ساعات وهتك عرضها بالعنف قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، بإدانة متهم من ذوي السوابق القضائية وحكمت عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز وهتك عرض أنثى بالعنف والسرقة الموصوفة والسكر العلني البين. وتقدمت الضحية وهي أم لثلاثةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 15 ساعة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة