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بانوراما

آلهة الشمس والقمر

منذ 16 ساعة
أساطير وآلهة الأمازيغ (الحلقة الأخيرة) كان الأمازيغ يعبدون القمر بدرا أو هلالا آمن الأمازيغ بوجود قوى عليا تحرك العالم وتحكمه، ومثل أي شعب سعوا للبحث عن هذه القوى والتقرب منها. كما تأثروا بمعتقدات جيرانهم المصريين والمعتقدات الفينيقية والإغريقية والرومانية. وتزخر الميثولوجيا الأمازيغية بأساطير شعبية كثيرة، إذ كانت لسكان المغرب، قبلأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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