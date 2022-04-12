fbpx
مجتمع

كورنيش أكادير يتحول إلى مزبلة

منذ 16 ساعة
تستمر أكادير في فقدان بريقها يوما بعد آخر، خاصة بعد أن تراجعت سياحيا أمام حواضر أخرى من قبيل مراكش، ما سيجعلها في المستقبل تخسر مكانتها السياحية، بسبب غياب ثقافة الحفاظ على البيئة، التي انعكست مباشرة على أهم ما يميز المدينة، ويتعلق الأمر بشاطئها، إذ كلما تساقطت الأمطار، يتحول الكورنيش إلىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ساعة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة