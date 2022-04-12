مجتمع
كورنيش أكادير يتحول إلى مزبلة
تستمر أكادير في فقدان بريقها يوما بعد آخر، خاصة بعد أن تراجعت سياحيا أمام حواضر أخرى من قبيل مراكش، ما سيجعلها في المستقبل تخسر مكانتها السياحية، بسبب غياب ثقافة الحفاظ على البيئة، التي انعكست مباشرة على أهم ما يميز المدينة، ويتعلق الأمر بشاطئها، إذ كلما تساقطت الأمطار، يتحول الكورنيش إلىأكمل القراءة »
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