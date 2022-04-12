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مجتمع

إتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية

منذ 16 ساعة
40 إشعار مخالفة وإنذار فلاحين وسحب 300 مبيد حشرات وفئران اتجه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات، ومراقبة بقايا مبيدات الحشرات، والفئران، في زراعة الخضر والفواكه والنباتات. وكشف المجلس الأعلى للحسابات، عن نتائج مقلقة بخصوص عدم مطابقة 80 عينة من أصل 128 للمعايير التيأكمل القراءة »


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منذ 16 ساعة


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