حوادث
محاكمة عصابة قاصرين بالجديدة
عرفت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي تزامنا مع بداية شهر رمضان محاكمة ثلاثة متهمين أحداث تتراوح أعمارهم ما بين 13 و16 سنة متابعين في حالة سراح، من قبل قاضي التحقيق بجناية السرقات الموصوفة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي. وقررت هيأة الحكم اخلاء قاعة الجلسات من العموم لأنأكمل القراءة »
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