حوادث
كوكايين في محطة القطار بمراكش
أوقفت عناصر الشرطة بمحطة القطار بمراكش، في الساعات الأولى من ليلة الخميس/ الجمعة، متهما وبحوزته كميات مهمة من المخدرات الصلبة، تقارب 400 غرام. وجاء إيقاف المشتبه فيه، بناء على شكوك راودت عناصر الأمن في تحركاته فتم إيقافه، من أجل تنقيطه، إذ تبين أنه غير مبحوث عنه، إلا أن حركاته جعلتأكمل القراءة »
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