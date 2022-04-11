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الداخلية ترفض التقادم في الريع
لجان مركزية وأبحاث تعيد فتح ملفات تضارب المصالح والعمال يشرعون في تنفيذ الإجراءات كشفت مصادر متطابقة أن لجانا مركزية أعادت فتح ملفات صفقات تحمل في طياتها تضارب مصالح، وأن المفتشية العامة بدأت الاستماع إلى منتخبين حاليين وسابقين بخصوص شكايات سبق لهم إرسالها إلى سلطات الوصاية بخصوص وجود شبهات تبادل المصالحأكمل القراءة »
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