fbpx
الأولى

تحايل بالتأمين للإفلات من الحجز

منذ ساعتين
أثار تصرف أحد المكتتبين في منتوج للتأمين على الحياة شبهات لدى مراقبين بإحدى شركات التأمين، إذ تقدم أحد الأشخاص، من أجل الاكتتاب في عقد للتأمين على الحياة يكون المستفيد منه في حال الوفاة شخص ثان، وتم أداء مبلغ مالي يصل إلى مليار، لكن المكتتب عاد بعد ستة أشهر، ليطلب إعادةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة