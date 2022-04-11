الأولى
تحايل بالتأمين للإفلات من الحجز
أثار تصرف أحد المكتتبين في منتوج للتأمين على الحياة شبهات لدى مراقبين بإحدى شركات التأمين، إذ تقدم أحد الأشخاص، من أجل الاكتتاب في عقد للتأمين على الحياة يكون المستفيد منه في حال الوفاة شخص ثان، وتم أداء مبلغ مالي يصل إلى مليار، لكن المكتتب عاد بعد ستة أشهر، ليطلب إعادةأكمل القراءة »
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