الأولى
مصحات راقية تؤوي مطلوبين للقضاء
يحجزون أجنحة ملكية لعقد الصفقات وغسل الأموال ومقابلة زبناء بعيدا عن الأمن والدرك تفتقت عبقرية مجرمين من ذوي الياقات البيضاء المطلوبين للعدالة بمذكرات بحث وطنية، عن حيل ماكرة، وازوا عبرها بين التخفي عن أنظار مصالح الأمن والدرك، ومواصلة أنشطتهم الإجرامية المتمثلة أساسا في غسل الأموال والاحتيال والنصب والتزوير وغيرها منأكمل القراءة »
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