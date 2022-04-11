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حوادث

تبديد أموال التعليم يقود إلى السجن

منذ ساعتين
الحكم على مدير إقليمي للتعليم بسبب اختلاس المال العام صدر نهاية مارس الماضي، حكم قضائي في حق المدير الإقليمي للتربية الوطنية في ميدلت، يقضي بسجن المتهم سنة واحدة، وتعويض لفائدة إحدى الجمعيات، قدره مليون درهم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ورغم كل النداءات الموجهة إلى الوزارة، منأكمل القراءة »


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