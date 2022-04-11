افتتاحية
تسقيف الضريبة
حطمت الأسعار كل الأرقام، وأضحى لهيب المحروقات أكثر إزعاجا حتى بالنسبة إلى الفئات الميسورة نسبيا. فلأول مرة في تاريخ المغرب تتجاوز الأسعار سقف 14 درهما للتر، وفاق ثمن الغازوال البنزين، في ظل أخبار عن عزم الحكومة اعتماد آلية مقايسة أثمنة النقل مع أسعار المحروقات لتمكين المهنيين من الزيادة التلقائية فيأكمل القراءة »
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