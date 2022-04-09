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الملك يرسم خارطة طريق مع إسبانيا
سانشيز يصفع نظام “الكابرانات” بالدفاع عن الحكم الذاتي رسم الملك محمد السادس خارطة طريق مع إسبانيا، وأعاد الدفء إلى العلاقات الثنائية التي شهدت أزمة حادة بسبب أخطاء مسؤولي الجارة الشمالية للمغرب منذ أزيد من سنة. وقال بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إن الملك محمد السادس قام بدور حاسم وبناء فيأكمل القراءة »
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