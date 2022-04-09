افتتاحية
رسائل زيارة
وزع رئيس الحكومة الإسبانية، أول أمس (الخميس)، عددا من الرسائل خلال زيارته الرسمية إلى المغرب بدعوة من جلالة الملك، أهمها على الإطلاق إغلاق قوس الصحراء المغربية من الجانب الإسباني، ثم الانتقال إلى الأهم: وضع أسس شراكة متينة ومستمرة بين البلدين، مبنية على الاحترام والتعاون والاستماع وحسن الجوار. ففي الرسالة الأولى،أكمل القراءة »
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