حوادث
كومندو للدرك يطيح بمافيا مخدرات
أحبط تهريب شحنة كانت موجهة لأوربا عبر البحر أجهضت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم التابعة لسرية برشيد، أول أمس (الخميس)، تهريب أطنان من المخدرات، بعد تفكيك شبكة دولية للاتجار في الشيرا. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أنه تم تفكيك العصابة الإجرامية بعد إيقاف ستة منأكمل القراءة »
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