fbpx
حوادث

كومندو للدرك يطيح بمافيا مخدرات

منذ يوم واحد
أحبط تهريب شحنة كانت موجهة لأوربا عبر البحر أجهضت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم التابعة لسرية برشيد، أول أمس (الخميس)، تهريب أطنان من المخدرات، بعد تفكيك شبكة دولية للاتجار في الشيرا. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أنه تم تفكيك العصابة الإجرامية بعد إيقاف ستة منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ يوم واحد


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة