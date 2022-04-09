ملف الصباح
شهادات
تعطيل المصالح للأسف الشديد، العديد من الإدارات العمومية، تتحول في رمضان إلى مؤسسات خاوية على عروشها، إذ أن ساعات العمل تتقلص لمدة كبيرة، ويتخذ العديد من الموظفين صلاة الظهر في المسجد ذريعة للغياب، وبالتالي تبذير الزمن الإداري، وتعطيل مصالح المواطنين. والأمر لا يتوقف عند رمضان لوحده، بل يتعاده إلى باقيأكمل القراءة »
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