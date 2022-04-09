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استثنـاءات تكسـر القاعـدة

منذ يوم واحد
تشمل المحاكم ومراكز تسجيل السيارات وإدارة الضرائب ومخافر الشرطة تعاني الإدارة ” شبه عطالة” رغم توظيف مليون شخص، يستفيدون من الأجور والتعويضات، والترقيات، والدفاع النقابي المستميت عن الحقوق والمكتسبات، والتغطية الصحية والتقاعد المناسب، مقابل القطاع الخاص الذي يشغل الملايين لساعات طويلة في اليوم، بأجور وتقاعد ضعيف، وبعض النقابات التي تخدمأكمل القراءة »


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