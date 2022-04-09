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بانوراما

تقديس الموتى

منذ يوم واحد
أساطير وآلهة الأمازيغ 5 الأمازيغ كانوا يصبغون جثث موتاهم بالأحمر ويضعون أسلحة وحليا مع الميت آمن الأمازيغ بوجود قوى عليا تحرك العالم وتحكمه، ومثل أي شعب سعوا للبحث عن هذه القوى والتقرب منها. كما تأثروا بمعتقدات جيرانهم المصريين والمعتقدات الفينيقية والإغريقية والرومانية. وتزخر الميثولوجيا الأمازيغية بأساطير شعبية كثيرة، إذ كانتأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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