ملف الصباح
الشريعـة تعتبـره غشـا
الفيزازي: رمضان مناسبة لتقوية الإيمان لا تعطيل مصالح المواطنين أصبحت الثقافة الطقوسية غالبة على المجتمعات الإسلامية، إلى درجة فقدت فيها الأشياء والأفكار معناها وجوهرها، واحتفظ المتدينون بالعادات والفولكلور الديني فقط، الأمر الذي يجعل كثيرين يعيشون مفارقة صارخة، وهو ما ينطبق على بعض الموظفين، الذين يغادرون مكاتبهم ساعات قبل الوقت القانوني،أكمل القراءة »
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