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بانوراما

“كاف” تحيزت لمصر في 1986

منذ يوم واحد
البويحياوي … القائد العصامي 5 فاريا عقد اجتماعا مع 5 لاعبين لاختيار مكان التحضير لمونديال المكسيك يظل نور الدين البويحياوي، واحدا من اللاعبين، الذين كرسوا مسيرتهم الكروية، لخدمة النادي القنيطري والمنتخب الوطني، منذ منتصف السبعينات، إلى أواخر الثمانينات. لم يجد البويحياوي طريقه مفروشا بالورود، وهو يتلمس بداياته الأولى في عالمأكمل القراءة »


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