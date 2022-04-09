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الرياضة

ديشان يعتذر لخاليلوزيتش

منذ يوم واحد
اعتذر ديديي ديشان، مدرب منتخب فرنسا، عن مواجهة المنتخب الوطني، خلال أحد التواريخ المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا، استعدادا لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. ويأتي اعتذار ديشان بسبب التزام «الديوك» بمنافسات دوري الأمم الأوربية في يونيوأكمل القراءة »


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منذ يوم واحد


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