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الرياضة

لاعبو آسفي ينتظرون منحا منذ موسمين

منذ يوم واحد
منح التوقيع والمباريات معلقة والمكتب يبحث عن السيولة أكد لاعبون أولمبيك آسفي أن أغلبهم لم يستفيدوا من منح التوقيع السنوية التي تخص الموسمين الحالي والسابق. وقال عدد منهم إنهم تحدثوا في الموضوع مع بعض أعضاء المكتب المسير وتلقوا تطمينات بخصوص تسوية هذا المشكل لكن يبقى ذلك صعبا في ظل الوضعيةأكمل القراءة »


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