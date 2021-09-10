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38 دولة بملتقى الشارقة للراوي
ينطلق في 22 شتنبر بمشاركة جمعيات مغربية أعلن عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، تفاصيل الدورة 21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، التي ستقام ما بين 22 و30 شتنبر الجاري في عدد من المواقع بإمارة الشارقة، بحضور عائشة الحصان الشامسي، المنسق العام للملتقى. وقال المنظمون، خلال مؤتمر صحافي عقده المعهد،أكمل القراءة »
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