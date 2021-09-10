حوادث
إيقاف شخصين بحوزتهما 691 “قرقوبية”
أحالت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، الثلاثاء الماضي، شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكات إجرامية تنشط في مجال الاتجار وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية القوية، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، الذي قرر متابعتهما في حالة الاعتقال، وأمر بإيداعهما السجن المحلي “ساتفيلاج”، في انتظار عرضهما على أنظارأكمل القراءة »
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