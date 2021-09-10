حوادث
حجز خمور بالحاجب
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة رئيس السرية بالحاجب، مطلع الأسبوع الماضي، من ضبط سيارة خفيفة من نوع “أونو” محملة بكمية مهمة من المشروبات الكحولية بالطريق الرابطة بين مكناس والحاجب. وأفادت مصادر “الصباح”، أن العملية التي وصفت بالناجحة، أسفرت عن إيقاف ثلاثة من أفراد العصابة، يتعلق الأمر بالمتهمأكمل القراءة »
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