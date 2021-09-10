الرياضة
ميهري آخر انتدابات أولمبيك آسفي
ختم المكتب المسير لأولمبيك آسفي انتداباته الصيفية، بالتوقيع للاعب عبد الغفور ميهري قادما من شباب المحمدية. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن المدرب فوزي جمال طلب تعزيز خط وسط الميدان، لملء الفراغ الكبير الذي تركه رحيل وليد الصبار وشرف الدين غردماني ومحمد أمين الصبار. وبعد فشل الفريق في إقناع مجموعةأكمل القراءة »
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