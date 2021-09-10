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أخنوش: سنشكل حكومة قوية
رئيس “الأحرار” قال إنه سيتفاوض مع الأحزاب التي تتقاطع معه في المبادئ والرؤى قال عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إنه يسعى إلى تشكيل حكومة منسجمة وقوية تحدث قطيعة مع التجارب السابقة، وقادرة على تفعيل التوجهات الكبرى للأوراش التي أطلقها الملك. وأكد المتحدث نفسه، في لقاء صحافي، عقده أمس (الخميس)أكمل القراءة »
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