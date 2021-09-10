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الرياضة

تهافت على لاعبي أكاديمية “ليطوال”

منذ دقيقتين
إبراهيمي: حققنا نتائج مشرفة في جميع الدوريات ونفتح أبوابنا لاستقبال الموهوبين وصف الغوتي إبراهيمي، رئيس أكاديمية نجم الشباب بالبيضاء، الحصيلة التقنية للأكاديمية في الموسم الماضي ب”الجيدة جدا”، إذ استفادت عدة أندية وطنية من لاعبيها الذين أخضعوا إلى تكوين محترف، وفق المعايير الدولية. وأوضح إبراهيمي، في لقاء مع “الصباح”، أن أنديةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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