ملف عـــــــدالة
وكـيـل مـزور للـسـطـو
أغلب ضحاياه من الجالية أغراهم بمشاريع استثمارية وهمية أدرجت العديد من القضايا، المتعلقة بانتحال صفات مسؤولين رسميين أمام محكمة الجديدة ونال الكثيرون من المتابعين فيها جزاءهم، وفق ما يمليه القانون، على الرغم من أن الأحكام الرادعة، وإن زجت بالمنتحلين وراء قضبان السجن المحلي بسيدي موسى، فإن الكثير من الضحايا لمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا