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وكـيـل مـزور للـسـطـو

منذ دقيقتين
أغلب ضحاياه من الجالية أغراهم بمشاريع استثمارية وهمية أدرجت العديد من القضايا، المتعلقة بانتحال صفات مسؤولين رسميين أمام محكمة الجديدة ونال الكثيرون من المتابعين فيها جزاءهم، وفق ما يمليه القانون، على الرغم من أن الأحكام الرادعة، وإن زجت بالمنتحلين وراء قضبان السجن المحلي بسيدي موسى، فإن الكثير من الضحايا لمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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