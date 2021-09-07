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باشا تزنيت يفض تجمعا للعثماني
أمين عام “بيجيدي” اشتكى من القاسم الانتخابي والعتبة فض باشا تزنيت تجمعا خطابيا ترأسه سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رفقة محمد أمكراز، عضو الأمانة العامة للحزب، والكاتب الوطني لشبيبة “المصباح“، بساحة المشور وسط المدينة. وقاطع نجم الدين عابدي، باشا تزنيت، العثماني الذي كان يتحدث إلى أنصار حزبه لدعمأكمل القراءة »
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