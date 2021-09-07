الرياضة
خنيفرة يسترجع أقشمار
استرجع شباب أطلس خنيفرة خدمات لاعبه السابق أنس أقشمار، بعد أن خاض تجارب رفقة الوداد الفاسي والاتحاد البيضاوي. ووقع أقشمار عقدا يمتد لموسم واحد، كما ضم شباب خنيفرة هشام تادارت قادما من أولمبيك الدشيرة، بعقد يمتد لموسمين، ومحمد العاقل من النادي الرياضي للفنيدق، بعقد لمدة ثلاثة مواسم. وفسخ الفريق الخنيفري عقدأكمل القراءة »
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