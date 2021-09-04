الأولى
أطر بالداخلية في حملات مدعومة
موظفو جماعــات يشاركون بسيـارات الدولة وآلياتها في مواكب رؤساء ومحيط بعض مراكز التلقيح الخاص بـ “كوفيد 19” تحول إلى فضاءات للدعاية حذر مرشحون في دوائر تابعة لتراب جهة البيضاء سطات، من خطورة ممارسات موظفين جماعيين تجاوزت الحياد السلبي إلى تقديم الدعم اللوجستيكي لحملات رؤساء نافذين، إذ وصل الأمر ببعضهم حدأكمل القراءة »
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